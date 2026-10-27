В Пакистане задержали подозреваемого в краже телефонов у 59 женщин — Dawn

В Карачи, Пакистан, полиция заявила о задержании главного подозреваемого в предполагаемой краже мобильных телефонов у 59 женщин. По версии правоохранителей, 1 октября женщин привезли в загородный дом в районе Гадап якобы на собеседования для трудоустройства.

Как сообщает Dawn, задержанного идентифицировали как Бабара, также известного как Сахил Салман. Старший суперинтендант полиции округа Малир Абдул Халик Пирзада рассказал, что у него изъяли 40 мобильных телефонов.

Задержание по информации полиции

По словам Пирзады, подозреваемого задержали после получения информации, когда он якобы направлялся продать 40 телефонов, чтобы уничтожить доказательства. Полиция также заявила, что располагает сведениями, указывающими на возможное нахождение еще 19 телефонов у другого подозреваемого, который скрывается.

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Правоохранители сообщили, что ранее задержали Вакаса, который забронировал загородный дом, координатора мероприятия Наргис и Шахзада. Последнего подозревают в том, что он помог главному фигуранту скрыться на мотоцикле после предполагаемой кражи телефонов.

Версия полиции о фальшивых вакансиях

По данным полиции, Бабар при содействии Наргис создал группу в WhatsApp и размещал объявления о работе, чтобы заманить женщин. После этого он, по версии следствия, нанял автобус, которым их доставили в загородный дом. Во время допроса подозреваемый, по словам полиции, заявил, что спланировал предполагаемую кражу после просмотра фильмов.

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