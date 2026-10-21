В Лахоре, Пакистан, Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA) задержало главного подозреваемого по делу о продаже поддельных почтовых марок США. По данным Dawn, прокуратура Южного округа Флориды ранее заявляла, что 33-летний уроженец Ханевала подозревается в управлении несанкционированным сайтом, через который якобы было продано более 5 млн поддельных почтовых этикеток США.

Работа сайта

Дополнительный директор регионального подразделения NCCIA в Лахоре Атиф Амир сообщил, что подозреваемый управлял сайтом LabelsBank.com с августа 2023 года по сентябрь 2026 года. По версии агентства, сайт использовался для рекламы и продажи поддельных почтовых марок США, а сама деятельность продолжалась около трех лет.

По словам Амира, через сайт было продано более 5 млн марок примерно по 2 доллара за единицу. Стоимость операций, оцененная с учетом заявленного объема продаж, составляет около 35 млрд пакистанских рупий. В то же время прокуратура США заявляла, что эта схема якобы нанесла Почтовой службе США ущерб на сумму более 126 млн долларов.

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Проверка финансовых операций

NCCIA сообщило, что проверяет финансовый след операции. По данным агентства, в деле исследуются операции через 16 банковских счетов: семь из них, по утверждению следствия, были связаны с подозреваемым, пять — с его братом, два — с женой, еще по одному — с сестрой и тетей. Следователи также устанавливают, могли ли родственники быть причастны к использованию счетов, связанных с онлайн-бизнесом.

Для розыска подозреваемого и установления участников сети NCCIA создало восемь специальных групп в Пенджабе, Исламабаде и Синде. Они провели рейды в 35 местах и допросили 47 человек. Следователи также проанализировали 122 записи данных о телефонных соединениях, 50 отчетов по отслеживанию IMEI и аудио- и видеозаписи с 120 камер. Агентство выясняет, кто еще мог участвовать в работе сайта, обработке заказов, получении платежей или распространении поддельных марок.

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