Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) сообщило о задержании шести подозреваемых по делам о незаконной переправке мигрантов, мошенничестве с трудоустройством за границей и злоупотреблении служебными полномочиями. Среди задержанных — двое сотрудников Multan Electric Power Company (Mepco). Операции проводили подразделения FIA в Мултане, Дера-Гази-Хане и Бахавалпуре с 30 октября по 6 ноября, сообщает Dawn.

Дело о переправке в Европу

2 ноября в Дера-Гази-Хане задержали Захида Ахмада, которого FIA подозревает в организации незаконной переправки людей в Европу, в том числе в Италию, через Ливию. По данным агентства, расследование начали после депортации 29 октября из Ливии в Пакистан Хаммада Ахмада.

По версии FIA, Захид Ахмад вместе с сообщником Ризваном Ахмадом Шамасом в октябре 2025 года пообещали потерпевшему высокооплачиваемую работу в Италии. Следствие утверждает, что вместо законного оформления поездки мужчину доставили через Непал в Ливию и передали иностранным посредникам. Там его якобы незаконно удерживали, пытали и требовали деньги у его семьи. FIA заявило, что у семьи, вероятно, выманили около 8,05 млн пакистанских рупий наличными и банковскими переводами.

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Визовое мошенничество и дело сотрудников Mepco

По другому делу FIA задержало в Бахавалпуре Насира Ахмада, который, по данным агентства, ранее был объявлен в розыск. Его подозревают в получении 1,133 млн рупий за обещание трудоустройства и оформления рабочей визы за границу. По данным следствия, он не выполнил своих обязательств.

Также в Мултане задержали Шаббира Ахмада Пашу, которого подозревают в получении 600 тыс. рупий за обещание оформить рабочую визу в Румынию, и Мухаммада Акрама из Вехари — по делу о 300 тыс. рупий за визу в Дубай. FIA утверждает, что обещанные визы не оформили, а средства не вернули.

Отдельно агентство задержало двух сотрудников Mepco — Рао Мухаммада Шакира из первого подразделения Миан-Чанну и линейного супервайзера I Аамира Муштака. Их обвиняют в незаконной установке двух опор низковольтной электросети, оформлении подключений со счетчиками и содействии несанкционированной электрификации жилого комплекса. Расследование продолжается.

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