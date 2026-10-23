Власти пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва снесли незаконно построенные магазины, коммерческие центры и другие сооружения в ходе кампании против самовольного захвата земель. Об этом сообщает Dawn.

Операция в Чарсадде

Окружная администрация Чарсадды начала масштабную операцию по распоряжению губернатора. Незаконные сооружения демонтировали, а захваченные участки освободили в городе Чарсадда, на Пешаварской дороге, а также в районах Танги, Шерпао и других местностях.

По данным администрации, цель кампании — вернуть общественные земли, освободить дороги и рынки от незаконных сооружений и облегчить движение пешеходов и транспорта. Окружной комиссар Мансур Аршад заявил, что операцию будут продолжать по всему округу без избирательного подхода.

В техсиле Танги отдельную операцию по возвращению земель проводили под наблюдением помощника комиссара Ахлака Ахмада и дополнительного помощника комиссара Адана Захида. Администрации помогали полиция и муниципальные работники.

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На базаре Шерпао торговцы выступили против сноса десятков магазинов. Они утверждают, что демонтаж провели без предварительного уведомления, из-за чего предприниматели понесли значительные финансовые потери и оказались под угрозой утраты средств к существованию. Представители торговых организаций встретились с Мансуром Аршадом, который пообещал эффективно решить поднятые ими вопросы.

Демонтаж вдоль автомагистрали

Отдельную операцию провели в округе Лакки-Марват. Там демонтировали временные и капитальные сооружения с обеих сторон оживлённой автомагистрали Пешавар—Карачи в районе базара Серай-Гамбила. Работы возглавил окружной комиссар Шахид Рафик Гандапур.

К операции привлекли экскаваторы и тракторы, а также подразделение по борьбе с незаконными постройками муниципальной администрации. Власти сообщили об очистке от самовольных сооружений обеих сторон Индской автомагистрали. Гандапур заявил, что администрация не позволит использовать государственную землю и обочины дорог для коммерческой или иной деятельности, поскольку выставленные торговцами товары мешают движению транспорта.

Такие же меры в четверг проводили также в округах Мардан, Ноушера и Баджаур.

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