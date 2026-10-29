Администрация округа Баджаур в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва ввела 10-дневный запрет на передвижение на мотоциклах с пассажирами. Ограничение ввели немедленно на основании статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Пакистана из-за ситуации с безопасностью, сообщает Dawn.

Ограничение будет действовать до 7 ноября

Соответствующее распоряжение издала канцелярия заместителя комиссара округа Аднана Фарида. В сообщении отметили, что решение приняли с учетом данных разведывательных служб и полиции.

Власти указали на текущую ситуацию с безопасностью и возможность использования мотоциклов в террористической деятельности. В распоряжении необходимость превентивных мер объяснили потребностью обеспечить общественную безопасность, предотвратить инциденты и поддерживать правопорядок и мир в округе.

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Ответственность за нарушения

Запрет будет действовать до 7 ноября, если его не изменят или не отменят ранее. За нарушение распоряжения предусмотрено наказание по статье 188 Уголовного кодекса Пакистана — за неисполнение законно изданного распоряжения должностного лица.

5 сентября власти Баджаура уже вводили аналогичный 15-дневный запрет, также ссылаясь на ситуацию с безопасностью.

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