В Хайдарабаде в Пакистане районная администрация остановила демонтаж дома 1936 года, рекомендованного к включению в перечень объектов культурного наследия. До вмешательства чиновников часть сооружения уже успели разобрать, сообщает Dawn.

Здание расположено недалеко от дороги Фаудждари. Его внешняя часть, выходящая на Стейшн-роуд, имеет выступающие балконы с каменной резьбой и большие окна с деревянными панелями. Именно архитектурная ценность стала основанием рекомендовать предоставить объекту охранный статус, однако технический комитет окончательного решения еще не принял.

Предписания для лиц, заявляющих права на имущество

Помощник городского комиссара Нур Хуссейн остановил работы поздно вечером в понедельник. После этого он выдал предписания Мохаммаду Арифу Шейху, который заявляет права на объекты с номерами City Survey 433/1, 434 и 435 в квартале F, а также Мохаммаду Захиду Шейху, который заявляет права на часть имущества с номером 433. Их попросили в течение трех дней предоставить документы о праве собственности, согласования, разрешения и сертификаты об отсутствии возражений.

Представитель департамента культуры Завар Рукун уд Дин Куреши сообщил, что владельца предупреждали не демонтировать внешнюю часть сооружения. По его словам, рекомендацию о внесении дома в перечень памятников подали еще в 2025 году. Ариф Шейх утверждал, что проверил статус объекта и выяснил, что его еще не внесли в список наследия.

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Возможные юридические действия

Заместитель директора по вопросам наследия Департамента древностей и археологии в среду направил владельцу отдельное предписание относительно несанкционированного демонтажа рекомендованного объекта наследия. Его вызвали в ведомство 2 ноября, чтобы рассмотреть возможные возражения против предоставления дому охранного статуса и вопрос о юридических действиях.

Департамент заявил, что демонтаж без предварительного разрешения нарушил раздел 10(i) Закона Синда о сохранении культурного наследия 1994 года, и приказал прекратить все работы. Ведомство также обратилось в региональное управление Строительного контрольного органа Синда с просьбой не выдавать разрешения на снос или строительство, пока технический комитет не рассмотрит дело.

По словам Арифа Шейха, часть дома обрушилась после дождей, поэтому его брат Мохаммад Асиф пытался демонтировать навес на первом этаже, чтобы избежать опасности. На наземном этаже здания работает магазин, у которого другой владелец.

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