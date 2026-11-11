В Карачи, Пакистан, запустили инициативу по установке памятных синих табличек на домах выдающихся людей, которые жили или до сих пор живут в центральном районе города. Программа призвана отметить их вклад и восстановить историческую, интеллектуальную и культурную идентичность района, сообщает Dawn.

Пример лондонской инициативы

Программу District Central Commemorative Plaques Initiative начали по образцу инициативы, возникшей в Лондоне в XIX веке. Такие синие таблички устанавливают на зданиях, чтобы обозначить историческую связь этого места с известным человеком.

Заместитель комиссара центрального района Таха Салим сообщил, что таблички уже установили на доме художника Садеквайна в Federal B Area Block 13, а также на домах покойного исполнителя каввали Амджада Сабри и ведущего, актера и комика Умера Шарифа в Лиакватабаде.

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Комитет и штрихкоды

По словам Салима, многие жители центрального района Карачи впоследствии переехали в другие части города или покинули его. Некоторые выдающиеся личности также умерли, однако их корни, по его словам, остаются связанными с районом.

Чиновник заявил, что создает комитет для определения других людей, достойных такого увековечения. Он также планирует добавить к табличкам штрихкоды, сканирование которых будет открывать информацию о жизни, вкладе и достижениях соответствующего человека.

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