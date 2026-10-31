В пакистанской провинции Пенджаб спутники NASA зафиксировали 13 241 очаг пожаров за период с 1 по 29 октября, тогда как в индийском Пенджабе — 3 158. Это в 4,2 раза больше, сообщает Dawn со ссылкой на анализ экологической платформы HamariHawa.

Исследование основано на данных системы NASA FIRMS, которые собирают приборы VIIRS на спутниках Suomi NPP, NOAA-20 и NOAA-21. По оценке HamariHawa, 92% выявленных в пакистанском Пенджабе очагов находились на сельскохозяйственных угодьях и, вероятно, были связаны с выжиганием на полях.

Наибольшая активность в конце октября

За последние семь дней месяца спутники зарегистрировали 6 655 очагов — примерно половину общего количества за весь период. Больше всего их зафиксировали 29 октября — 1 327.

По данным только спутника Suomi NPP, который HamariHawa использовала для сопоставления показателей разных лет, в пакистанском Пенджабе выявили 4 562 очага, а в индийском — 918. Для сравнения, в 2019 году ситуация была противоположной: в индийском Пенджабе зафиксировали 14 002 очага против 2 908 в пакистанском.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Исторический анализ платформы также показал, что в индийском Пенджабе число зафиксированных спутниками пожаров на полях сократилось на 95% в 2021–2025 годах. В пакистанской провинции этот показатель, напротив, вырос на 33% в 2019–2025 годах.

Очаги возле Лахора

Наибольшее количество очагов в пакистанском Пенджабе зафиксировали в округе Окара — 2 144. Далее следуют Гуджранвала с 1 011 и Нанкана-Сахиб с 1 003 очагами. В совокупности эти три округа дали 4 158 обнаружений — больше, чем весь индийский Пенджаб за тот же период.

HamariHawa отмечает, что дым от сельскохозяйственных пожаров в районах вокруг Лахора может ухудшать качество воздуха в городе в зависимости от направления ветра. В то же время спутниковые данные показывают только места, где горение продолжалось во время пролета спутника: они не определяют площадь выгоревшей территории или объем дыма, а часть пожаров может остаться незамеченной из-за облаков или густого смога.

На фоне ухудшения качества воздуха власти провинции развернули 67 групп быстрого реагирования для выявления и прекращения сжигания остатков на полях. По данным IQAir, 31 октября в 13:00 индекс качества воздуха в Лахоре составлял 232 пункта, что соответствует категории «очень вредный для здоровья».

Читай нас в