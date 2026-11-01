В Палестине израильские военные задержали пятерых палестинцев во время рейдов в городке Бурин к югу от Наблуса и в лагере беженцев Каландия, расположенном к северу от Восточного Иерусалима на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Рейды в Бурине и Каландии

По данным Палестинского медиауправления по делам заключенных, израильские силы обыскали дома в Бурине и задержали четырех молодых мужчин. Еще одного молодого мужчину военные задержали в лагере беженцев Каландия.

Anadolu Agency отмечает, что израильские военные почти ежедневно проводят на Западном берегу рейды с задержаниями мужчин, женщин и детей. По сообщению агентства, такие операции часто сопровождаются нападениями на членов семей во время обысков, а также повреждением и уничтожением имущества.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Данные о заключенных

По палестинским данным, в израильских тюрьмах содержатся около 9 350 палестинцев, среди которых 350 детей и 90 женщин. Правозащитные организации заявляют, что заключенных подвергают пыткам, голоданию и ненадлежащему медицинскому уходу, что, по их словам, привело к десяткам смертей.

По палестинским оценкам, с октября 2023 года израильская армия усилила операции на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. За этот период там погибли более 1 220 палестинцев, около 13 350 получили ранения, а более 26 тысяч человек были задержаны.

Читай нас в