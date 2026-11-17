В Палестине, в секторе Газа, жители и очевидцы сообщили об использовании израильскими силами квадрокоптеров для сброса коробок со взрывчаткой на палестинские дома или рядом с ними. По их словам, взрывчатку подрывают дистанционно, что приводит к разрушению зданий и повреждению имущества.

Сообщения об операциях в нескольких районах

Как сообщает Anadolu Agency, жители наблюдают такую тактику около недели в районах вблизи позиций израильской армии. Свидетели заявили, что в коробках содержится несколько килограммов взрывчатки. На видеозаписях видно, как беспилотники сбрасывают коробки на крыши домов.

О таких операциях сообщали к востоку от районов Зейтун и Туффа в городе Газа, а также в восточной части Дейр-эль-Балаха и в лагере беженцев Бурейдж в центральной части анклава. Местные источники заявили, что в пятницу десятки палестинцев покинули район Зейтун, опасаясь, что их дома могут стать следующими целями.

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Разрушения возле лагерей беженцев

По данным местных источников, в понедельник дроны сбрасывали взрывные коробки возле моста Вади-Газа на улице Салах-ад-Дин, а также к северу от лагерей беженцев Бурейдж и Нусейрат. Они сообщили как минимум о семи таких операциях, которые вызвали мощные взрывы и значительные разрушения.

10 ноября израильские силы, по словам местных источников, таким же способом разрушили два предварительно эвакуированных дома к востоку от лагеря беженцев Магази. Местные источники также сообщили о четырех подобных разрушениях возле больницы Дар-ас-Салам на северо-востоке Хан-Юниса.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что в результате нарушений Израилем соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 10 октября 2025 года, погибли 1650 палестинцев, еще 5975 получили ранения.

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