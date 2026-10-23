Министерство здравоохранения Панамы подтвердило вторую смерть, связанную с землетрясением магнитудой 7,5, произошедшим 9 октября. В провинции Верагуас умерла 60-летняя Регина Миранда, получившая тяжёлую травму головы во время эвакуации из школы в Сантьяго-де-Верагуас, сообщает Anadolu Agency.

Травма во время эвакуации

Во время землетрясения Миранда выполняла административные обязанности в школе Ромуло Арроча. При выходе из здания она упала и получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Женщину доставили в больницу Луиса «Чичо» Фабреги для специализированного нейрохирургического лечения, однако она умерла, несмотря на усилия медиков.

Первой жертвой стихии стала 68-летняя Елена Баррия. Она умерла 14 октября после того, как в её доме в Макаракасе, провинция Лос-Сантос, на неё упала стена. Землетрясение причинило ей тяжёлые травмы брюшной полости.

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Десятки тысяч пострадавших

По данным Национальной системы гражданской защиты Панамы, по состоянию на 20 октября от последствий землетрясения пострадали более 35 тысяч человек. В 126 временных убежищах находились 5628 человек, а гуманитарную помощь предоставляли 175 общинам.

Стихия повредила жилые дома, школы, медицинские учреждения, церкви, дороги и мосты в провинциях Лос-Сантос, Верагуас, Эррера и Кокле. Власти сообщили о повреждении 619 образовательных учреждений и 120 медицинских учреждений. Эпицентр землетрясения находился в 39 километрах к северо-западу от города Тоноси в юго-западной части провинции Лос-Сантос.

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