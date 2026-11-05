В районе Панама-Сити 4 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,9, после которого метрополитен эвакуировал пассажиров с линий 1 и 2. Это было сделано в качестве меры предосторожности, пока специалисты проверяли конструкции.

Эпицентр возле Аррайхана

Толчок был зафиксирован в 17:38 по местному времени. Его эпицентр находился примерно в 4 километрах к северо-западу от города Аррайхан в провинции Панама-Оэсте, а глубина составляла около 5 километров. Землетрясение ощущалось в Аррайхане и прилегающих районах.

Как сообщает The Rio Times, Институт геологических наук при Университете Панамы связал землетрясение с движением вдоль разлома Педро-Мигель. Директор института Нестор Луке отметил, что такой вывод был сделан с учетом места возникновения толчка.

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Разлом в зоне канала

По данным института, разлом Педро-Мигель проходит под зоной Панамского канала. Сообщений о повреждениях вследствие землетрясения не поступало. В то же время источник не уточняет, как долго продолжалась остановка работы линий метро, а также не приводит данных о возможных пострадавших.

Луке также заявил, что это землетрясение было отдельным событием, не связанным с землетрясением на разломе Асуэро-Сона 9 октября, которое институт оценил в 7,5 балла по магнитуде. Ученые подчеркнули, что предсказать землетрясения невозможно, а после толчков возможны повторные колебания. Жителей призвали соблюдать рекомендации служб гражданской защиты.

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