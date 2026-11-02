В Рандфонтейне, ЮАР, 28 одобренных домохозяйств из неформального поселения Споронг всё ещё ожидают переселения в более безопасное государственное жильё. Ранее из-за насильственных нападений почти 600 жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает TimesLIVE.

Страх после нападений

Поселение оказалось в центре внимания после серии сообщений о взломах домов. Жители подозревали в нападениях так называемых zama-zamas — людей, связанных с незаконной добычей полезных ископаемых. Те, кто покинул Споронг, нашли временное убежище в общественном зале примерно в 13 километрах от поселения.

Жители, позднее вернувшиеся в свои дома, говорят, что всё ещё боятся повторения нападений в праздничный период. Одна из жительниц, Портия Тембани, рассказала, что во время нападения в декабре 2025 года люди ворвались в помещение и потребовали деньги и мобильные телефоны. По её словам, нападавшие направили на неё пистолет, обыскали её магазин, произвели выстрел и пригрозили вернуться, если жители будут говорить о нападении.

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Переселение и меры безопасности

После нападений правительство провинции Гаутенг объявило о мобильном полицейском пункте, привлечении военных и постепенном переселении семей. В то же время жители заявили, что военные находились там всего несколько дней, а мобильный полицейский пункт перевели около четырёх месяцев назад без объяснений. Представительница общины Элси Мокобане отметила, что после введения этих мер новых нападений не было, а полиция приезжает на вызовы.

Департамент населённых пунктов Гаутенга сообщил, что уже выделил жильё 177 домохозяйствам из Споронга в рамках Western Mega Project и Dan Tloome Mega Project. До последнего распределения 54 одобренных домохозяйства ожидали жильё; 29 октября 26 из них получили дома, поэтому ещё 28 остаются в ожидании. Ещё 19 заявок находятся на рассмотрении. В департаменте объяснили задержки завершением строительства, проверками качества и рисками безопасности из-за незаконной добычи в районе поселения.

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