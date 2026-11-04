По данным TimesLIVE, полиция ЮАР отнесла 33 из 1633 избирательных участков Западно-Капской провинции к категории высокого риска в ходе подготовки к выборам. Издание называет политическую нетерпимость и протесты среди угроз избирательному процессу в регионе.

Оценка рисков

Комиссар полиции Западно-Капской провинции генерал-лейтенант Сизакхеле Дьянти заявил, что к выборам готовились в течение нескольких месяцев. По его словам, работа включала планирование, оценку рисков, разработку планов на случай непредвиденных обстоятельств и выявление угроз безопасности.

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Полиция оценивала риски для участков в рамках подготовки к голосованию. Определение участков с высоким уровнем риска является частью этой подготовительной работы, о которой сообщил Дьянти.

Публикация TimesLIVE

Материал TimesLIVE опубликован 3 ноября 2026 года в разделе, посвященном муниципальным выборам 2026 года. Его подготовила старший репортер Йолисва Собува.

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