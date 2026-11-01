В Гкеберхе, ЮАР, 72-летняя художница Аннет Камфер представила новую коллекцию акварелей в галерее Art on Target после двухлетнего перерыва в творчестве, связанного с проблемами со здоровьем. Это лишь третья персональная выставка художницы за более чем 50 лет карьеры, сообщает Daily Maverick.

Камфер рассказала, что после наград 2019 и 2020 годов у нее диагностировали остеопороз и болезнь Паркинсона. Из-за тремора и проблем с памятью она отошла от живописи. По словам художницы, иногда она не могла прочитать собственный почерк, а идея для эскиза могла исчезнуть еще до того, как карандаш касался бумаги.

Награды за акварели

В 2019 году Камфер получила первую премию International Watermedia Festival в Сомерсет-Уэсте, а в следующем году была отмечена International Watercolor Society в Польше. Художница специализируется на акварели, поскольку ценит сложность этой техники.

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Ее работы посвящены местам, которые она видела, и людям, с которыми была знакома лично. Среди экспонатов есть портрет ее внучки Аме. Поездки в Израиль, Грецию, Маврикий и различные страны Европы также стали для художницы источником вдохновения. Отдельные картины на выставке изображают йеменские рынки и были созданы под впечатлением от миссионерской работы Камфер в Йемене.

Возвращение к работе

Несколько месяцев назад художница снова взяла в руки кисть и подготовила серию для выставки в городе, где она родилась. Она отметила, что показывает только те работы, которыми полностью довольна, и поблагодарила местное художественное сообщество за поддержку.

Владелица галереи Бреттен-Энн Мулман назвала Камфер мастером акварели и отметила, что ее присутствие дает ученикам галереи возможность узнать о творческом процессе и трудностях профессиональной художницы. Выставка продлится до 7 ноября.

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