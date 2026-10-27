В Йоханнесбурге, ЮАР, бездомного Табо Малангу приняли в программу реабилитации после многочисленных жалоб водителей на якобы агрессивное поведение возле светофоров в районе Форвейз. В разговоре с TimesLIVE он заявил, что сожалеет о своих действиях и пытается выздороветь.

Жалобы водителей

Ведущая киберспортивных трансляций и создательница контента Саманта Райт, известная как Tech Girl, рассказала о второй неприятной встрече с Малангу на перекрестке Виткоппен-роуд и Мейн-роуд. По ее словам, мужчина встал перед ее автомобилем, ударил по машине и боковому зеркалу, а также плюнул в ее сторону.

Райт обратилась к местному советнику и Ассоциации жителей Лонхилла, после чего ей посоветовали обратиться в полицию Дугласдейла. Ее видео в социальных сетях вызвало отклики других водителей, в том числе женщин, которые сообщили о похожем опыте.

После огласки Малангу арестовали. Однако суд отклонил дело из-за недостатка доказательств, и мужчину освободили.

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Лечение зависимости

Местный активист и пастор Керт ван Герден, который десять лет работает с людьми с зависимостями, разыскал Малангу и отвез его в Centre for Transformation в Вест-Ренде. Там его приняли в программу реабилитации от героиновой зависимости.

Генеральный директор центра, пастор Нелло Сибинда, сообщил, что Малангу признал свое агрессивное поведение. По словам Сибинды, это происходило, когда у него начиналась абстиненция. Сам Малангу сказал, что восемь лет живет без дома и борется с зависимостью: «Я рад быть здесь. Я пытаюсь выздороветь. Мне очень, очень жаль, и я хочу прекратить все это».

Кейс-менеджер Линдси Холланд отметила, что отказ от героина является болезненным процессом, однако Малангу демонстрирует решимость лечиться. Райт заявила, что рада тому, что он получает помощь, и выразила надежду, что он сможет начать новую жизнь.

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