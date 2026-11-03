В Кариге, ЮАР, поздно вечером в понедельник в результате пожара выгорел дом Кейзел Форбс — кандидатки Демократического альянса в муниципальный совет от округа 50. Во время пожара в доме спала её 17-летняя дочь, которая травмировала ногу. По словам Форбс, все члены семьи выбрались из дома и находятся в безопасности.

Обстоятельства пожара

Как сообщает Daily Maverick, полицию вызвали к дому в 22:35. Представительница полиции Восточно-Капской провинции Нобунту Гантана заявила, что, по предварительным данным, окно разбили, в комнату залили бензин, после чего её подожгли.

Девушка проснулась от звука разбитого стекла и запаха бензина. Она увидела огонь в своей комнате и попыталась потушить пламя, однако оно распространилось. Другие члены семьи также пытались потушить пожар, но огонь охватил значительную часть дома, в том числе смежную комнату.

В результате пожара были уничтожены спальни, кровати, душевая и большая часть имущества семьи. Форбс сказала, что уцелели только Библии и документы, удостоверяющие личность.

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Расследование и реакция

Форбс считает, что нападение могло быть направлено против неё из-за её участия в политике и общественной деятельности, а не против её детей. Она заявила, что не намерена прекращать работу в сообществе из-за этого случая.

Дело передали следственной группе округа Нельсон-Мандела-Бей. На месте также работали пожарные, взрывотехники, сотрудники криминальной разведки, местного криминалистического центра и муниципальная полиция.

Руководитель Демократического альянса в Восточно-Капской провинции Эндрю Уитфилд осудил нападение и призвал полицию провести быстрое и тщательное расследование. Форбс присоединилась к Демократическому альянсу в апреле 2026 года, а в августе её объявили кандидаткой партии в округе 50, который исторически был округом Африканского национального конгресса.

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