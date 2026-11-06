В Велкоме, ЮАР, суд приговорил 37-летнего Кристиана Франсиско Фортлеза ван дер Линде к трём пожизненным срокам лишения свободы. Его признали виновным по 119 пунктам обвинения, связанным с сексуальным насилием и эксплуатацией трёх несовершеннолетних на протяжении нескольких лет, сообщает TimesLIVE.

Приговор по 119 пунктам обвинения

Решение вынес региональный суд Велкома, рассматривавший дело как специализированный суд по сексуальным преступлениям. Мужчина признал вину по обвинениям, среди которых изнасилование, сексуальный груминг детей, создание и распространение материалов сексуального насилия над детьми, похищение несовершеннолетней и покушение на убийство.

По данным Национального органа прокуратуры ЮАР, преступления происходили в 2015–2024 годах. Представитель ведомства Моджалефа Сенокоатсане заявил, что ван дер Линде получил доступ к первой потерпевшей, когда ей было 12 лет, воспользовавшись доверительными отношениями. В 2015–2020 годах он неоднократно совершал сексуальное насилие над ребёнком и создавал материалы сексуального насилия над детьми, которые, по данным прокуратуры, продавал и распространял через порнографический сайт.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обстоятельства дела

Вторую потерпевшую, которой в начале преступлений было 11 лет, мужчина, по данным прокуратуры, эксплуатировал в 2022–2024 годах. После раскрытия преступлений он незаконно переместил и похитил её, а также пытался убить ребёнка во время инцидента, который прокуратура описала как попытку убийства-самоубийства.

Сенокоатсане также сообщил, что обвиняемый манипулировал второй потерпевшей и дал ей указания создать материалы сексуального насилия с участием третьей несовершеннолетней без ведома последней. Эти материалы были найдены у него. Прокуратура также сообщила, что мужчина пытался повредить электронные устройства и уничтожить доказательства.

Во время назначения наказания суду представили заявления о влиянии преступлений на потерпевших и их семьи. По данным прокуратуры, две потерпевшие находились в суицидальном состоянии вследствие пережитого и продолжают испытывать тяжёлую психологическую травму. Сторона обвинения также выразила обеспокоенность тем, что созданные фотографии и видеозаписи могли продолжать распространяться.

Читай нас в