В Гкеберхе, ЮАР, двое водителей погибли после предполагаемого дорожного конфликта вечером 23 октября. По информации TimesLIVE, инцидент произошел около 20:27 на Серкьюлар-Драйв в районе Лоррейн.

Смертельная стычка

Южноафриканская полицейская служба сообщила, что 56-летний водитель белого Honda Accord, предположительно, был участником дорожного конфликта с неизвестным мужчиной, управлявшим синим или серебристым внедорожником. Точную марку и модель SUV правоохранители не установили.

По данным полиции, во время стычки водитель внедорожника смертельно ранил ножом водителя Honda. Полиция Уолмера расследует дело об убийстве и просит предоставить информацию о водителе SUV или обстоятельствах инцидента.

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Авария после инцидента

По данным полиции, водитель внедорожника после инцидента пытался покинуть место происшествия, но вскоре потерял контроль над автомобилем. Машина врезалась в стену возле перекрестка Серкьюлар-Драйв и улицы Анри Бота.

Водитель SUV погиб на месте аварии. Полиция призвала очевидцев и людей, которые могут знать личность водителя или располагают сведениями о происшествии, обратиться к детективам полиции Уолмера.

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