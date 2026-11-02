Суд в Модимолле, ЮАР, 2 ноября признал Имануелу Дэвида и Флориану Джозеф виновными в сговоре с целью проникновения в дом и краже $580 тыс. с фермы Phala Phala президента Сирила Рамафосы. Их сообвиняемый Ндилинашо Джозеф, брат Флорианы Джозеф, был оправдан по всем пунктам, сообщает Daily Maverick.

Деньги в диване

Кража произошла в феврале 2020 года на ферме в провинции Лимпопо. По версии обвинения, Флориана Джозеф, работавшая уборщицей в Phala Phala, нашла наличные, спрятанные в диване, и сообщила о них брату. Дэвида, который знал их обоих, обвинение считало организатором последующего проникновения в дом.

Украденные средства сейчас оцениваются более чем в 9 млн рандов. Во время рассмотрения дела обвинение предоставило доказательства того, что Дэвид дважды ездил в район Phala Phala до проникновения в дом в феврале 2020 года, а также данные о его финансовом положении в этот период.

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Суд заслушал доказательства того, что Дэвид потратил более 5 млн рандов на парк дорогих автомобилей, в том числе приобрел один из них для матери своего ребенка. Также речь шла о 250 тыс. рандов на зубные грилзы, 70 тыс. рандов на бриллианты для часов Rolex и 1 млн рандов на недвижимость в Рустенбурге.

Критика расследования

Дэвид отрицал утверждения, что его деньги происходили от кражи. Его защита заявляла, что значительные суммы поступали еще до преступления благодаря импорту и экспорту автомобилей, а также работе в строительной компании дяди. Адвокат также предоставил счет, который, по версии защиты, подтверждал зачисление более 1 млн рандов за грузовой автомобиль для земляных работ за три месяца до кражи.

Магистрат Питер Мантата раскритиковал расследование, отметив отсутствие отпечатков пальцев и пригодных видеозаписей, на которых были бы видны лица, проникшие в дом президента. Он также обратил внимание, что уголовное дело открыли лишь через два года после кражи. Рассмотрение вопроса о наказании Дэвида и Флорианы Джозеф назначили на 13 ноября 2026 года.

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