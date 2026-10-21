В Йоханнесбурге, ЮАР, бывшего генерала полиции Муланги Мпхего 20 октября отпустили под залог в размере 5 тыс. рандов после ареста по делу о незаконном хранении боеприпасов. Ему вменяют хранение более 100 патронов, изъятых во время обыска в его доме ранее в этом году, сообщает Daily Maverick.

Дело о боеприпасах

Национальная прокуратура ЮАР сообщила, что по результатам дальнейшего расследования изъятые боеприпасы, вероятно, принадлежали государству и были изготовлены специально для использования Полицейской службой ЮАР. По версии прокуратуры, у Мпхего не было необходимого разрешения или иных законных полномочий на их хранение.

Во время слушания в магистратском суде Йоханнесбурга стало известно, что у Мпхего нет предыдущих судимостей или нерассмотренных уголовных дел. Сторона обвинения не возражала против его освобождения под залог. Следующее заседание назначили на 3 ноября 2026 года.

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Обыск в рамках другого расследования

Полиция заявила, что обыск в доме Мпхего в Сентурионе провели 6 июля 2026 года. Во время операции следователи также изъяли документы и электронные устройства, которые могут быть связаны с расследованием смерти заместителя национального комиссара полиции по раскрытию преступлений Синдиле Мфази.

Мфази умер в 2021 году. Национальная прокуратура ЮАР заявила, что обыск был частью текущего расследования его смерти, а Мпхего является подозреваемым по этому делу. Ранее он исполнял обязанности руководителя подразделения криминальной разведки полиции. В 2009 году Мпхего фигурировал в деле по обвинению в воспрепятствовании правосудию, которое в 2010 году было снято с рассмотрения суда.

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