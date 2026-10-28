В Бетлехеме в ЮАР специализированный суд по коммерческим преступлениям приговорил 45-летнего Табо Мосупу, бывшего сотрудника местного муниципалитета Табо Мофуцаньяна, к пяти годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. По данным TimesLIVE, его признали виновным по нескольким эпизодам этих преступлений.

Перевод для компенсационного фонда

Дело касается 2017 года, когда муниципалитет перечислил более 1,4 млн рандов в качестве компенсационной выплаты в соответствии с законом о компенсациях за производственные травмы и профессиональные заболевания. Сначала средства перевели на счет в Nedbank, однако их вернули муниципалитету после того, как счет оказался недействительным.

Позже деньги перечислили на счет в FNB, который, как считалось, принадлежал компенсационному фонду. Однако компенсационный фонд департамента занятости и труда сообщил, что не получил этот платеж, и предоставил муниципалитету правильные реквизиты счета в Absa.

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Счет частной компании

Муниципалитет начал внутреннее расследование, после чего было открыто уголовное дело и передано в подразделение Hawks по расследованию тяжких коммерческих преступлений в Бетлехеме. Следствие установило, что счет в FNB, на который поступило более 1,4 млн рандов, был связан с компанией The Seven One Stop, принадлежавшей Мосупе.

Компанию The Seven One Stop также оштрафовали на 700 тыс. рандов. Исполнение штрафа отложили на пять лет при условии, что в течение этого срока компанию не признают виновной в мошенничестве или краже.

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