В ЮАР Министерство базового образования работает над введением единого порядка регистрации программ раннего обучения. Инициатива является частью плана Bana Pele, который предусматривает вовлечение еще 1,2 млн детей в качественные программы раннего обучения к 2030 году. Об этом сообщает TimesLIVE.

Министр базового образования Сививе Гварубе заявила, что нынешняя процедура слишком сложна для поставщиков услуг. Для регистрации одной программы требуется участие социального работника, специалиста по экологическому здоровью, муниципалитета и провинциального департамента. По ее словам, ведомства и муниципалитеты должны согласовать требования и помогать заявителям выполнять их.

Доступ к субсидиям

Регистрация или условная регистрация в Министерстве базового образования является условием доступа к ежедневной государственной субсидии в размере 24 рандов на ребенка. Средства предназначены для покрытия расходов на работу программ и приобретение учебных материалов. В октябре прошлого года сумму повысили с 17 до 24 рандов.

Для получения субсидии программы должны сначала пройти этап бронзового статуса, а затем получить серебряный или золотой. Это требует дополнительных документов и проверок соответствия требованиям. С января по сентябрь серебряное или золотое одобрение получили 1343 программы.

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По оценке, около 1 млн детей в возрасте от трех до пяти лет в ЮАР не посещают программы раннего обучения. Гварубе сообщила, что в стране зарегистрировано почти 40 тыс. таких программ, охватывающих 1,6 млн детей.

Проблемы регистрации

В провинции Гаутенг, по словам члена исполнительного совета по вопросам образования Лебоганга Майле, незарегистрированными остаются примерно 5900 программ. Среди препятствий он назвал требования к зонированию, пожарной и пищевой безопасности, а также нестабильное водо- и электроснабжение в неформальных поселениях.

Генеральный директор Early Learning Resource Unit Трейси Форчун подчеркнула, что доступность раннего обучения связана с устойчивой моделью финансирования. План Bana Pele также предусматривает модернизацию государственных систем, цифровизацию ключевых функций и улучшение показателей развития детей: доля детей с показателем «на должном уровне» в индексе Thrive by Five должна вырасти с 46% в 2024 году до 51% в 2030 году.

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