В городе Лихтенбург в ЮАР гражданин Индии Акхилеш Гупта предстал перед районным судом по обвинению в убийстве 53-летней сотрудницы полиции Эннис Нортман. Ему также вменяют нарушение иммиграционного законодательства, управление автомобилем без действительного водительского удостоверения и умышленное повреждение имущества, сообщает TimesLIVE.

Обстоятельства гибели полицейской

По данным полиции, 19 октября Нортман, служившая в подразделении криминальной разведки провинции Северо-Западная в округе Нгака-Модири-Молема, исполняла служебные обязанности. Она переходила подъездную дорогу возле торгового центра Lichtenburg Mall на улице Доктора Нельсона Манделы, когда ее, по версии правоохранителей, сбил внедорожник BMW.

Полицейскую доставили в больницу бригадой экстренной медицинской помощи с тяжелыми травмами. В тот же вечер она умерла. По данным следствия, на видеозаписи якобы зафиксировано, как Гупта совершает наезд на сотрудницу полиции. Сначала ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, позднее его переквалифицировали на убийство.

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Дело отложили до ноября

23-летний Гупта впервые предстал перед судом 21 октября, после чего его оставили под стражей до следующего слушания. Дело отложили до 6 ноября для назначения переводчика с хинди и возможной подачи ходатайства об освобождении под залог.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Линдиве Мабаса заявила, что у подозреваемого якобы нет действительных документов для пребывания в ЮАР. По ее словам, он прибыл в страну по гостевой визе в 2024 году, срок действия которой уже истек.

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