В Мусине, ЮАР, бизнесмену Сулиману Карриму, связанному с Африканским национальным конгрессом, предъявили обвинения в попытке кражи и отмывании денег. Как сообщает Daily Maverick, 22 октября он ненадолго предстал перед магистратским судом Мусины. Дело связано с предполагаемой попыткой вывезти из страны два автомобиля, принадлежащих Absa.

Рассмотрение его ходатайства о залоге перенесли на 30 октября. По данным издания, назначить слушание в суде не было возможности, поскольку график уже был заполнен другими делами. После перерыва суд также проинформировали, что Каррим должен вернуться в Преторию для лечения в больнице. Он содержится под стражей в исправительном центре Kgosi Mampuru II в Претории.

Автомобили Absa и документы

Представительница национальной полиции Атленда Мате заявила, что 22 июля правоохранители на пограничном пункте Бейтбридж в Мусине перехватили два автомобиля, которые, по предварительным данным, перевозили из Мафикенга к границе для последующего вывоза в Малави.

По ее словам, для законного пересечения границы должны были быть оформлены банковские документы-разрешения. Однако необходимое разрешение якобы не предоставили, после чего, по версии полиции, были организованы поддельные банковские документы.

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Представительница прокуратуры провинции Лимпопо Машуду Малаби заявила, что Каррим якобы действовал в сговоре со своими работниками, пытаясь украсть два автомобиля Absa и вывезти их из страны по поддельным документам. По ее словам, двое обвиняемых уже находятся под стражей после задержания во время предполагаемой попытки пересечь границу с Зимбабве через Бейтбридж на этих автомобилях.

Другое производство

Новые обвинения предъявили менее чем через неделю после задержания Каррима 16 октября в международном аэропорту OR Tambo, когда он готовился покинуть страну. Это произошло на фоне спора из-за его неявки в комиссию Мадланги, где он должен был завершить дачу показаний. Комиссия ранее решила инициировать уголовное производство из-за его неоднократной неявки и отказа пройти независимое медицинское обследование.

28 октября Каррим должен явиться в магистратский суд Претории, где ожидается решение по его ходатайству о залоге в деле о неявке в комиссию Мадланги.

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