В ЮАР отстраненный главный магистрат Претории Дезмонд Наир не признал себя виновным по обвинению в коррупции в начале судебного процесса в специализированном суде по коммерческим преступлениям в Претории. Об этом сообщает TimesLIVE.

Суть обвинений

Наира обвиняют в том, что в сентябре 2016 года он якобы получил модернизацию системы безопасности в своем доме в провинции Гаутенг стоимостью около 200 тысяч рандов. По версии обвинения, работы финансировала компания African Global Operations, ранее известная как Bosasa.

Речь идет об установке электрического ограждения, сигнализации, периметральных датчиков и системы видеонаблюдения. Обвинение утверждает, что эти работы якобы предложили и выполнили в обмен на нечестные или ненадлежащие действия Наира на его влиятельной должности представителя судебной власти.

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Ход слушаний

Обвинения против Наира впервые прозвучали в 2019 году во время комиссии по расследованию захвата государства. В феврале 2020 года он был отстранен от исполнения обязанностей.

По словам представителя Директората по расследованию коррупции Генри Мамотхаме, первым свидетелем обвинения стал сотрудник дочерней компании Bosasa. Он дал показания о предполагаемой установке систем безопасности в доме обвиняемого. Слушания должны продолжиться во вторник.

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