Лидер партии EFF Джулиус Малема на предвыборном митинге Tshela Thupa на стадионе Orlando в Йоханнесбурге, ЮАР, пообещал решительные действия против лиц, захватывающих здания. По его словам, такую недвижимость следует вернуть муниципалитетам и превратить в доступное жилье для работников и студентов.

Как сообщает TimesLIVE, Малема заявил, что преступные синдикаты захватывают дома в районах Хиллброу, Береа, Джуберт-Парк и Маршаллтаун и взимают арендную плату с людей, нуждающихся в жилье. Он также упомянул пожар в Маршаллтауне в августе 2023 года в здании, принадлежавшем городу Йоханнесбург.

Захваченные и заброшенные здания

Малема заявил, что партия не будет проводить различий между гражданами ЮАР и иностранцами в вопросе незаконного захвата недвижимости. Он сказал, что с 5 ноября, когда должны состояться выборы, причастных к захвату зданий в Йоханнесбурге будут считать преступниками.

По словам политика, проблема также касается центральных районов Дурбана и района Пойнт, центрального делового района KuGompo City и Баффало-Сити в провинции Восточный Кейп. Малема также раскритиковал управляемый партией DA город Кейптаун, обвинив его в неспособности формализовать неформальные поселения и обеспечить их жителей надлежащими услугами.

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Критика муниципальных услуг

Значительную часть выступления Малема посвятил перебоям с водоснабжением, разливам канализационных стоков, состоянию дорог и уличному освещению. Он заявил, что в Хамманскраале люди умерли во время вспышки холеры, связанной с загрязненной водой, и обвинил город Тшване в ненадлежащем обслуживании инфраструктуры очистки воды.

Политик также упомянул Гияни, где, по его словам, несмотря на значительные расходы на водные проекты жители до сих пор преодолевают большие расстояния за водой. Он указал на утечки воды и сухие краны в Рустенбурге, а также на длительные отключения воды в районах Мазервелл, КваНобуле и КваЗакхеле в Нельсон-Мандела-Бей.

Среди других проблем Малема назвал невывезенный мусор, разливы канализационных стоков и поврежденные дороги в ряде муниципалитетов. Он утверждал, что в отдельных общинах провинции Восточный Кейп дети вынуждены переходить реки по дороге в школу из-за отсутствия мостов, а жители районов Квазулу-Наталя пользуются источниками воды вместе с животными.

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