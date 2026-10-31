В ЮАР перед выборами обсудили политические и экономические реформы — TimesLIVE
В ЮАР за несколько дней до местных выборов 4 ноября политические и бизнес-лидеры обсудили политическое и экономическое обновление страны. Разговор касался реформ, которые должны выходить за рамки самого голосования.
Форум перед местными выборами
По данным TimesLIVE, форум организовал Фонд Кгалемы Мотланте. В нем приняли участие влиятельные представители политики и бизнеса Южной Африки.
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Политическое и экономическое обновление
Участники дискуссии рассматривали пути политических и экономических преобразований в стране. Отдельной темой стали реформы местного управления после выборов, о чем говорится в описании материала TimesLIVE.
Издание опубликовало запись обсуждения накануне голосования в органы местного самоуправления. В материале не приведены конкретные решения или согласованные планы по итогам форума.