В Полокване, ЮАР, пятерых полицейских, обвиняемых в содействии уклонению 46 иностранцев без документов от иммиграционных процедур, отпустили под залог в размере 1 000 рандов с каждого. Полицейские, служащие в Международном аэропорту Полокване, предстали перед мировым судом города.

Как сообщает TimesLIVE, им предъявили обвинения в воспрепятствовании осуществлению правосудия и нарушении Закона об иммиграции. Представитель полиции провинции Лимпопо Малесела Ледваба заявил, что слушание отложили до 30 ноября для дальнейшего расследования.

Обстоятельства дела

Обвинения связаны с инцидентом 17 апреля 2025 года. Тогда дорожный инспектор остановил на трассе N1 возле Полокване 22-местный микроавтобус Mercedes-Benz, в котором находились 46 иностранцев без документов.

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Водителя арестовали, а микроавтобус сопроводили к пункту взвешивания на N1 в Полокване для дальнейшего оформления. После подтверждения того, что у всех 46 пассажиров не было документов, дорожный инспектор обратился за помощью к полицейским из Международного аэропорта Полокване.

Версия следствия

По версии следствия, на место прибыли четверо полицейских-мужчин и одна женщина-полицейский. Они сообщили дорожному инспектору, что договорились с начальником участка перевезти группу в полицейский участок Полокване для дальнейших процедур.

Однако, когда начальник участка и инспектор позднее проверили информацию, в участке не обнаружили ни полицейских, ни 46 иностранцев. Дело передали в провинциальное антикоррупционное подразделение, а директор прокуратуры позднее распорядился предъявить обвинения пятерым правоохранителям.

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