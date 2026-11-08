В ЮАР компания True North Events & Communications подала иск против Фонда Табо Мбеки на 637 371,25 ранда. Как сообщает TimesLIVE, требования связаны с отменой мероприятия African Peace and Security Dialogue.

Расходы на подготовку

Компания утверждает, что после отмены мероприятия понесла значительные расходы на его подготовку и затраты, связанные с поставщиками. TimesLIVE называет это мероприятие флагманским African Peace and Security Dialogue.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сумма требований

Заявленная к взысканию сумма составляет 637 371,25 южноафриканского ранда. Речь идет не об установленной судом обязанности фонда выплатить средства, а о требовании, которое выдвигает компания. True North Events & Communications связывает свои финансовые претензии с подготовкой события, которое впоследствии отменили.

Иск направлен против Фонда Табо Мбеки в ЮАР. О нем и заявленных компанией расходах сообщило издание TimesLIVE. Материал описывает требование компании, а не решение суда.

Читай нас в