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В ЮАР подали иск на 637 тыс. рандов против Фонда Табо Мбеки — TimesLIVE

UA.NEWS 08 Ноября 2026 01:38
В ЮАР подали иск на 637 тыс. рандов против Фонда Табо Мбеки — TimesLIVE

В ЮАР компания True North Events & Communications подала иск против Фонда Табо Мбеки на 637 371,25 ранда. Как сообщает TimesLIVE, требования связаны с отменой мероприятия African Peace and Security Dialogue.

Расходы на подготовку

Компания утверждает, что после отмены мероприятия понесла значительные расходы на его подготовку и затраты, связанные с поставщиками. TimesLIVE называет это мероприятие флагманским African Peace and Security Dialogue.

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Сумма требований

Заявленная к взысканию сумма составляет 637 371,25 южноафриканского ранда. Речь идет не об установленной судом обязанности фонда выплатить средства, а о требовании, которое выдвигает компания. True North Events & Communications связывает свои финансовые претензии с подготовкой события, которое впоследствии отменили.

Иск направлен против Фонда Табо Мбеки в ЮАР. О нем и заявленных компанией расходах сообщило издание TimesLIVE. Материал описывает требование компании, а не решение суда.

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