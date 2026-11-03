В Кейптауне, ЮАР, 31 октября в возрасте 82 лет умерла антиапартеидная активистка Шейла Барсел. Она была одной из организаторов, поддерживавших работу движения против апартеида: помогала заключенным получать образование, организовывала встречи, поддерживала сети связи и занималась стипендиями. Об этом сообщает Daily Maverick.

Работа в студенческом движении

Барсел, урожденная Шейла Лапински, родилась 3 июля 1944 года в Йоханнесбурге. Она училась в Университете Витватерсранда, где присоединилась к студенческой политике. Позже она переехала в Кейптаун и работала в Национальном союзе южноафриканских студентов Nusas, где стала генеральным секретарем.

В 1973 году власти апартеида выдали в отношении нее запретительный приказ вместе с семью другими руководителями Nusas. Барсел не могла посещать собрания, учебные заведения, фабрики и типографии, а также была ограничена тремя магистерскими округами. Она была единственной из восьми руководителей Nusas, на которую распространялся полный пятилетний приказ, завершившийся в 1978 году.

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Защита прав ЛГБТК+ и государственная служба

После окончания действия запрета Барсел работала в текстильной отрасли, участвовала в феминистских инициативах и движении за права лесбиянок и геев. В 1983 году она возглавила кейптаунское отделение Gay Association of South Africa, а позже стала одной из основательниц Lesbians and Gays Against Oppression.

В 1990-х годах Барсел вместе с другими активистами убеждала Африканский национальный конгресс включить права геев и лесбиянок в политическую программу. Она также входила в исполнительный орган National Coalition for Gay and Lesbian Equality, чья кампания способствовала внесению в Конституцию ЮАР 1996 года защиты от дискриминации по признаку сексуальной ориентации. После выборов 1994 года она перешла на государственную службу и вошла в Strategic Management Committee, куда ее пригласил Эбрагим Расул, тогдашний член исполнительного совета провинции Западный Кейп по вопросам здравоохранения и социального обеспечения.

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