В ЮАР 1 млрд рандов из средств, конфискованных у преступников, планируют направить на борьбу с организованной преступностью и коррупцией. Еще 1 млрд рандов выделяется на развертывание армии в районах с высокой активностью банд, сообщает Daily Maverick со ссылкой на исполняющего обязанности министра полиции Фироза Качалию.

Деньги поступают со Счета возврата преступных активов, который пополняется за счет изъятия имущества и средств у криминальных группировок. По данным министра, Подразделение конфискации активов Национальной прокуратуры и другие учреждения изъяли и вернули более 11 млрд рандов.

Реформа полиции

Качалия описал план перезагрузки Полицейской службы ЮАР, который включает деполитизацию руководства, восстановление криминальной разведки, усиление детективных подразделений, борьбу с бандами и очистку процедур закупок. Он связывает реформу с работой комиссии судьи Мбуйсели Мадланги, которая рассматривает коррупцию, возможное проникновение преступных сетей в систему правосудия и институциональные проблемы полиции.

Для подготовки изменений министр создал консультативную группу из 14 экспертов. Она должна начать работу до того, как комиссия обнародует свои рекомендации, ожидаемые к январю 2027 года. Среди первых шагов Качалия назвал включение независимых внешних специалистов в комиссии, отбирающие провинциальных комиссаров полиции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Участки, технологии и закупки

Одним из направлений реформы станет увеличение количества приоритетных полицейских участков с 35 до 140. Речь идет об участках с самыми высокими показателями преступности, где должны оценить нехватку ресурсов, в частности транспорта, и усилить контроль за результатами работы руководителей. По словам Качалии, 87 из 140 участков уже представили планы улучшений.

Полиция также планирует цифровизировать оформление заявлений, регистрацию дел и заверение документов, чтобы освободить сотрудников от части административной работы. Проект для участка Александра в Йоханнесбурге уже готов к внедрению.

Отдельный блок реформы касается закупок. Во время первого этапа проверок образа жизни сотрудников системы снабжения 25 из 54 работников не прошли проверку. Качалия связал необходимость таких проверок с рассмотрением комиссией контракта Medicare24 между Полицейской службой ЮАР и Вусимузи Матлалой, которого в материале называют предполагаемым криминальным лидером. Министр также заявил о намерении поддержать 100 тысяч общественных патрульных, хотя финансирование этой программы еще не обеспечено.

Читай нас в