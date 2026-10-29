В ЮАР президента Сирила Рамафосу пока не пригласили дать показания перед комиссией, расследующей предполагаемое политическое вмешательство в расследование и уголовное преследование преступлений времён апартеида. Представитель комиссии Лайонел Адендорф заявил, что президент уже подал аффидевит, а представители, ведущие сбор доказательств, не считают его личные показания необходимыми.

Объяснения президента

Как сообщает TimesLIVE, Рамафоса объяснил в своём аффидевите, почему не согласился сразу создать отдельную комиссию после обращения бывших членов Комиссии правды и примирения Ясмин Суки и адвоката Думисы Нцебезы. Их письмо в феврале 2019 года поддержал тогдашний председатель Комиссии правды и примирения Десмонд Туту.

Авторы письма просили расследовать длительные задержки в привлечении к ответственности за преступления эпохи апартеида и утверждения о возможном политическом влиянии на этот процесс. Рамафоса заявил, что тогда не создал комиссию, поскольку Национальная прокуратура ЮАР и министерство юстиции, по его словам, уже работали над преодолением задержек другими законными способами.

Президент также отрицал, что сам вмешивался в работу полиции или прокуратуры. По его словам, попытки повлиять на приоритетность или темпы уголовных производств могли бы рассматриваться как вмешательство исполнительной власти в независимую работу прокуратуры.

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Утверждения семей жертв

Имтиаз Ахмед Каджи, племянник убитого антиапартеидного активиста Ахмеда Тимола, во время слушаний заявил, что Рамафоса проигнорировал обращения жертв преступлений апартеида и их семей. Президент ответил, что этот вопрос не входит в мандат комиссии, а закон не обязывал его создавать отдельное расследование.

Комиссию создали в мае 2025 года — примерно через три десятилетия после завершения работы Комиссии правды и примирения. Она передала Национальной прокуратуре около 300 дел для уголовного преследования, однако лишь несколько из них дошли до суда.

Комиссия также проверяет утверждения о якобы тайных переговорах руководства Африканского национального конгресса во времена бывшего президента Табо Мбеки и руководства партии Джейкоба Зумы с бывшими генералами армии и полиции ЮАР. По версии заявителей, целью таких контактов могло быть избежание преследования за преступления, связанные с нарушениями прав человека в период апартеида. Мбеки опроверг эти утверждения.

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