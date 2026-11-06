В магистратском суде Лихтенбурга в ЮАР рассмотрение ходатайства Акилеша Гупты об освобождении под залог перенесли на 8 декабря. Он будет оставаться под стражей до продолжения разбирательства, сообщает TimesLIVE.

Обвинения по делу

Гупте предъявили обвинения в убийстве, нарушении иммиграционного законодательства, управлении автомобилем без действующего водительского удостоверения и умышленном повреждении имущества. В пятницу он предстал перед магистратским судом Лихтенбурга.

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Как сообщила представительница Национального органа прокуратуры Линдиве Мабаса, обвинения связаны с инцидентом, который, по утверждению следствия, произошел 20 октября 2026 года. По версии обвинения, на видео якобы зафиксировано, как Гупта наехал автомобилем на полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Правоохранитель получил травмы и позднее умер.

Статус пребывания в стране

Также утверждается, что Гупта является гражданином Индии и не имеет действительных документов, позволяющих ему находиться в ЮАР. По данным прокуратуры, он прибыл в страну в 2024 году по гостевой визе, срок действия которой уже истек.

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