В Высоком суде Мбомбелы в ЮАР началось рассмотрение дела против 36-летнего Чарльза Мбонгисени Мабузы и 46-летнего Сайко Джуниора Нгомы. Их обвиняют в убийстве руководителя дорожной службы Бушбакриджа Джудаса Лэнса Чилоане. Оба мужчины не признали вину по всем пунктам обвинения, сообщает TimesLIVE.

Обстоятельства дела

По версии обвинения, 11 марта 2023 года Мабуза и Нгома подошли к автомобилю, стоявшему на обочине Кранскоп-роуд в Уайт-Ривере. В машине находились Чилоане и еще один человек, который выжил.

Прокуратура утверждает, что обвиняемые приказали людям в автомобиле ехать в заросшую местность, где потребовали деньги. После того как они узнали, что Чилоане был сотрудником дорожной службы, они якобы потребовали его служебное огнестрельное оружие.

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Обвинения и ход процесса

Сторона обвинения заявляет, что мужчины застрелили Чилоане, а затем скрылись с его мобильным телефоном, деньгами, ноутбуком и огнестрельным оружием. Смерть чиновника констатировали на месте происшествия.

Мабузе и Нгоме вменяют сговор с целью совершения ограбления и убийства, ограбление при отягчающих обстоятельствах, убийство, хранение огнестрельного оружия или его имитации с намерением совершить преступление, хранение запрещенного огнестрельного оружия и незаконное хранение боеприпасов. Оба остаются под стражей, а обвинение продолжает представлять доказательства. Судебное разбирательство запланировано до 13 ноября.

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