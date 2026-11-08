В ЮАР в автокатастрофе погиб 70-летний экологический активист Дезмонд Д'Са — соучредитель Южно-Дурбанского альянса сообществ по защите окружающей среды (SDCEA) и лауреат Goldman Environmental Prize 2014 года. Авария произошла 29 октября на южном побережье провинции Квазулу-Натал, когда он ехал в офис организации. Об этом сообщает Daily Maverick.

Борьба за чистый воздух

Д'Са помог основать SDCEA около 30 лет назад. Организация прежде всего отстаивала право жителей юга Дурбана на чистый и безопасный воздух. Активист родился в Като-Маноре, а в середине 1960-х годов его семью переселили в Вентворт — район, окружённый нефтеперерабатывающими заводами, химическими предприятиями и бумажной фабрикой.

В 1980-х годах Д'Са участвовал в создании Форума развития Вентворта. В 1995 году он и его соратники из SDCEA обратились к Нельсону Манделе во время визита президента в Вентворт на открытие расширения топливного нефтеперерабатывающего завода Engen. Они подняли вопрос о высоких показателях лейкемии, онкологических заболеваний и астмы в Вентворте, Меребенке и Блаффе.

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После протестов был сформирован межправительственный план, предусматривавший надлежащий мониторинг загрязнения воздуха и постепенное сокращение промышленных выбросов в жилых районах юга Дурбана.

Прощание в Дурбане

На мемориальных мероприятиях в зале Остерсвилл и католической церкви Христа Царя в Вентворте коллеги называли Д'Са принципиальным и настойчивым защитником сообществ. Председатель SDCEA Верушка Мемдатт сказала, что он знал каждую улицу Вентворта и Остерсвилла и выслушивал жалобы местных жителей.

Соучредитель организации groundWork Бобби Пик рассказал, что кампании Д'Са вышли за пределы Дурбана и помогали налаживать солидарность с экологическими активистами в других загрязнённых регионах ЮАР, а также в дельте Нигера и на берегах реки Миссисипи. Д'Са также участвовал в протестах против планов морской разведки нефти и газа у побережья Квазулу-Натала.

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