В Дурбане, ЮАР, задержали не менее пяти крупных баобабов, которые планировали экспортировать в Грузию. Как сообщает Daily Maverick, Департамент лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР заявил, что по делу нескольким сторонам предъявили уголовные обвинения. Деревья, с преимущественно отделёнными корнями и ветвями, задержали на складе Africa Global Logistics в промышленной зоне Мобени.

По данным департамента, при перехвате груза 17 июля 2026 года экспортёр не смог предоставить действующую лицензию, необходимую для обращения с охраняемыми деревьями. Баобабы включены в перечень особо охраняемых местных видов: без официального разрешения их нельзя повреждать, перемещать, хранить, продавать, перевозить или экспортировать.

Заявку на лицензию отклонили

27 июля экспортёр подал заявку на лицензию в отношении пяти деревьев. Департамент отклонил её 31 июля, сославшись на уголовное расследование и отказ выдать разрешение задним числом для легализации предположительно незаконных действий. 8 августа заявитель обжаловал это решение, и апелляция находится на рассмотрении.

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В ведомстве также заявили, что деревья выкопали в муниципалитете Лефалале района Уотерберг в провинции Лимпопо. Вид Adansonia digitata также охраняется законодательством Лимпопо, а разрешение по провинциальному закону об управлении окружающей средой для этих деревьев не получали.

Позиция логистической компании

В Africa Global Logistics заявили, что компания действовала исключительно как поставщик логистических услуг и не является владельцем груза, экспортёром или держателем разрешения. Компания отказалась раскрывать данные клиента из-за конфиденциальности, одновременно отметив, что готова сотрудничать с компетентными органами по официальным каналам.

По наблюдениям Daily Maverick, баобабы лежали на бетонной площадке под солнцем, и это могло продолжаться от двух до трёх месяцев. Специалист по местным растениям Джефф Николс, оценив фотографии, предположил, что дикорастущим деревьям могло быть более 50 лет, и выразил обеспокоенность условиями их хранения.

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