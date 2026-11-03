В провинции Лимпопо в ЮАР полиция арестовала 32-летнего избирателя, которого подозревают в фотографировании заполненного бюллетеня на избирательном участке. По данным TimesLIVE, правоохранители также разыскивают другого мужчину по аналогичному подозрению.

Два инцидента на участке

По словам представителя полиции Лимпопо, бригадного генерала Хлулани Машабы, оба случая произошли в понедельник на избирательном участке в начальной школе Чучекани в поселении Хумулани в Лулекани. Около 10:00 32-летний мужчина, предположительно, сфотографировал свой бюллетень после голосования. Председательница участка обратилась к нему и сообщила, что избирательные правила запрещают фотографировать заполненный бюллетень.

Второй случай произошел примерно в 13:40. По сообщению полиции, другой избиратель также сфотографировал свой бюллетень. После обращения председательницы участка он, как утверждается, вел себя агрессивно, словесно оскорбил ее и покинул избирательный участок.

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Дело передали полиции

Примерно в 13:50 один из избирателей, по данным полиции, опубликовал изображение заполненного бюллетеня в статусе в социальной сети. Председательница участка проинформировала Избирательную комиссию ЮАР, которая посоветовала обратиться в полицию. Заявление подали после закрытия участка, когда оба мужчины покинули его территорию.

32-летнего подозреваемого задержали во вторник. Ожидалось, что в среду он предстанет перед магистратским судом Лулекани.

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