В Элдорадо-Парке в ЮАР вооруженные мужчины застрелили 30-летнего адвоката Надин Мейнтьес и мужчину, находившегося вместе с ней в автомобиле Toyota Urban Cruiser. Нападение произошло в понедельник на съезде Клипспрейт-Уэст.

Стрельба в автомобиле

Как сообщает TimesLIVE, вооруженные мужчины открыли огонь по Toyota Urban Cruiser.

Представитель полиции, подполковник Айзек Мудау, заявил, что правоохранители обнаружили автомобиль с пулевыми отверстиями в двери водителя. Внутри находились женщина на водительском сиденье и мужчина на пассажирском. Экстренные службы констатировали смерть обоих.

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Расследование дела

По словам Мудау, полиция получила сообщение о стрельбе в понедельник. Правоохранители расследуют два случая убийства, задержаний пока не было.

Мейнтьес работала в юридической фирме Dane von Branden Attorneys. По данным издания, она была вовлечена в несколько резонансных дел в Йоханнесбурге, в том числе связанных с бандами в Элдорадо-Парке.

Адвокат Арно Шпангенберг, знавший Мейнтьес с университетских лет, назвал ее гибель трагедией и подчеркнул, что представители юридической профессии не должны бояться за свою жизнь, выполняя свою работу.

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