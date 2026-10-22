В Блумфонтейне, ЮАР, неизвестные застрелили 52-летних братьев-близнецов Кегомодикое и Кеабекое Леконе, владевших Ekhayeni Lounge Bar. Нападение произошло утром в районе Бочабела, когда мужчины находились в своем темно-сером Ford Ranger у ворот на улице Раматсоеле, сообщает TimesLIVE.

Нападение возле здания

По словам представителя полиции провинции Фри-Стейт подполковника Табо Коване, полиция Мангаунга получила сообщение о стрельбе около 8:51. Свидетель, находившийся на втором этаже двухэтажного здания на этой территории, услышал выстрелы и выбежал наружу.

Там он увидел мужчину, бежавшего к белому хэтчбеку Chevrolet Aveo. После этого автомобиль уехал. Свидетель не смог сказать, было ли что-то в руках у этого мужчины; по данным полиции, в машине могли находиться еще два человека.

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Полиция разыскивает подозреваемых

Парамедики ER24 констатировали смерть братьев на месте. Подразделения полиции, расследующие тяжкие насильственные преступления, убийства и ограбления, начали поиск причастных к нападению.

В полицейском участке Мангаунга открыли дела по факту двойного убийства.

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