В Пинетауне, ЮАР, задержали 29-летнего Сипосету Ндовелу, которого подозревают в ограблении супружеской пары и их 58-летнего знакомого после посещения казино. Как сообщает TimesLIVE, подозреваемый уже предстал перед Магистратским судом Пинетауна.

Рассмотрение дела в суде

Суд оставил Ндовелу под стражей. Он должен вновь предстать перед судом 27 октября, когда будет рассмотрено формальное ходатайство об освобождении под залог.

По словам представителя полиции провинции Квазулу-Натал полковника Роберта Нетшиунды, ограбление произошло в ночь на 21 августа. 50-летний мужчина, его 59-летняя жена и их 58-летний знакомый покинули казино возле Умдлоти около 23:00 на BMW X3 и Ford Ranger.

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Нападение возле дома

По данным полиции, когда они прибыли к своему жилью на Бартлетт-роуд в Пинетауне, к ним подошли двое вооружённых подозреваемых. У них забрали деньги, которые мужчина получил в казино, а также женскую сумочку.

Нетшиунда сообщил, что во время ограбления сотрудники подразделения Flying Squad, находившиеся на плановом патрулировании, двигались рядом с автомобилем для побега подозреваемых. По ним открыли огонь, однако правоохранители успели укрыться и не пострадали, а подозреваемые скрылись.

Полиция заметила белый Toyota Yaris с поддельными номерными знаками, покидавший место происшествия. Позднее следователи установили, что во время ограбления также использовался белый VW Polo. Ндовелу идентифицировали как владельца этого автомобиля и задержали в понедельник детективы подразделения полиции Квазулу-Натал по расследованию убийств и ограблений. Второго подозреваемого разыскивают, его личность известна следователям.

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