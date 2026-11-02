В ЮАР задержали пользователя TikTok после оскорблений комиссара — TimesLIVE
Полиция в провинции Квазулу-Натал в ЮАР сообщила о задержании мужчины по делу о crimen injuria и подстрекательстве к насилию после публикации им видео в TikTok с оскорблениями в адрес комиссара полиции провинции генерал-лейтенанта Нхланхлы Мкхванази.
Дело открыли для расследования
Как сообщает TimesLIVE, представитель полиции Квазулу-Натала полковник Роберт Нетшиунда заявил, что дело открыли для расследования после того, как в видеообращении обнаружили признаки crimen injuria и подстрекательства к насилию.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
По словам Нетшиунды, подозреваемого разыскали на стадионе Princess Magogo в КваМашу. Там его задержали в воскресенье днем.
Судебное слушание в Дурбане
Представитель полиции сообщил, что мужчина должен предстать перед магистратским судом Дурбана в понедельник.