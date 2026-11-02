В ЮАР задержали пользователя TikTok после оскорблений комиссара — TimesLIVE

Полиция в провинции Квазулу-Натал в ЮАР сообщила о задержании мужчины по делу о crimen injuria и подстрекательстве к насилию после публикации им видео в TikTok с оскорблениями в адрес комиссара полиции провинции генерал-лейтенанта Нхланхлы Мкхванази.

Дело открыли для расследования

Как сообщает TimesLIVE, представитель полиции Квазулу-Натала полковник Роберт Нетшиунда заявил, что дело открыли для расследования после того, как в видеообращении обнаружили признаки crimen injuria и подстрекательства к насилию.

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По словам Нетшиунды, подозреваемого разыскали на стадионе Princess Magogo в КваМашу. Там его задержали в воскресенье днем.

Судебное слушание в Дурбане

Представитель полиции сообщил, что мужчина должен предстать перед магистратским судом Дурбана в понедельник.

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