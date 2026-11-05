В ЮАР полиция задержала 25-летнюю женщину, которую подозревают в срыве голосования на избирательном участке Мугобоя в округе Мопани. Инцидент произошёл в среду, а в пятницу задержанная должна предстать перед магистратским судом Лененьене, сообщает TimesLIVE.

Попытка съёмки во время голосования

По данным полиции, женщина якобы пыталась фотографировать и записывать видео во время голосования. Сотрудник, председательствовавший на участке, сообщил ей, что такие действия запрещены законом и не будут разрешены.

После этого подозреваемая, как утверждают правоохранители, стала агрессивной и начала оскорблять сотрудника избирательного участка нецензурной бранью. В полиции заявили, что это привело к нарушению процесса голосования и помешало Избирательной комиссии ЮАР выполнять свои обязанности.

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Подозрение в нарушении избирательного закона

Представитель полиции Малесела Ледваба сообщил, что правоохранителей вызвали на место происшествия, и они задержали женщину. Её подозревают в нарушении Закона о выборах № 51 от 1996 года — умышленном препятствовании Избирательной комиссии ЮАР в выполнении её функций или обязанностей.

Комиссар полиции провинции Лимпопо генерал-лейтенант Ян Петрус Схиперс осудил инцидент. Он заявил, что право голоса предусматривает обязанность соблюдать законы, регулирующие выборы, а полиция будет реагировать на попытки запугивать сотрудников избирательных участков, срывать голосование или препятствовать работе избирательной комиссии.

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