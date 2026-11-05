В Южно-Африканской Республике завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Избирательные участки по всей стране работали с 7:00 до 21:00 по местному времени.

После закрытия участков должен начаться подсчёт голосов. Частичные предварительные результаты планируют объявлять в течение ночи, а официальные полные результаты ожидаются в четверг или пятницу.

Явка и работа избирательных участков

Для участия в выборах зарегистрировались более 29 миллионов человек, а по стране работали около 23 700 участков. По предварительным данным Независимой избирательной комиссии ЮАР, по состоянию на 17:00 бюллетени опустили примерно 12 миллионов избирателей.

Избирательная комиссия заявила, что её обнадёживает уровень явки, несмотря на операционные трудности, возникавшие в течение дня. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Участники выборов

В выборах участвуют десятки партий, в частности Африканский национальный конгресс, главная оппозиционная партия «Демократический альянс», «Борцы за экономическую свободу» и Партия свободы «Инката». Партия uMkhonto weSizwe бывшего президента Джейкоба Зумы впервые участвует в местных выборах.

Большинство избирателей, опрошенных агентством, говорили об ухудшении муниципальных услуг и стремлении к переменам. Среди проблем они называли нехватку чистой питьевой воды, неисправную канализацию, преступность и торговлю наркотиками.

Африканский национальный конгресс, который привёл Нельсона Манделу к победе на первых демократических выборах в ЮАР в 1994 году, получил на муниципальных выборах 2021 года менее 50% голосов по стране. После всеобщих выборов 2024 года партия потеряла парламентское большинство и сформировала правительство национального единства вместе с «Демократическим альянсом» и другими партиями.

Читай нас в