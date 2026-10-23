В провинции Лимпопо, ЮАР, 39-летний сержант полиции был найден мертвым с огнестрельным ранением головы через несколько часов после того, как его заподозрили в смертельном ранении своей 35-летней жены. Как сообщает TimesLIVE, тело правоохранителя обнаружили утром в четверг под деревом марула.

Розыск сержанта

По данным полиции, сержант служил в полицейском участке Витпорт. Следствие подозревает, что в среду он застрелил жену в деревне Мартиник, входящей в зону полицейского обслуживания Вилла-Нора.

На место вызвали медиков, которые констатировали смерть женщины. Представитель полиции Лимпопо Малесела Ледваба сообщил, что после этого подозреваемый уехал на белом пикапе Isuzu, а полиция начала его розыск.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование смерти

Около 6:30 в четверг полиция получила сообщение о белом пикапе, припаркованном вдоль дороги в районе Ботшабело, который относится к зоне обслуживания Том-Берк. Правоохранители нашли автомобиль примерно в 100 метрах от места, где лежало тело сержанта.

Рядом с ним обнаружили выданное государством табельное оружие. В полицейском участке Том-Берк открыли производство для установления обстоятельств его смерти.

Мотив инцидента пока неизвестен, однако полиция не исключает версию домашнего насилия. Комиссар полиции Лимпопо Ян Шиперс назвал произошедшее актом гендерно обусловленного насилия и фемицида.

Читай нас в