В Парагвае прокуратура предъявила обвинения 27 людям по уголовному делу, связанному с цифровым Ueno Bank. Речь, в частности, идет о предполагаемом предоставлении банком кредитов компаниям, связанным с его владельцами. Как сообщает The Rio Times, судья по уголовным гарантиям Умберто Отасу принял обвинения по делу №89/2026 4 ноября.

Обвиняемые по делу

В деле фигурируют семь директоров Ueno Bank и его уставный аудитор, а также 19 акционеров, президентов или директоров шести компаний, связанных с кредитами. Среди обвиняемых — основной акционер Grupo Vázquez Мигель Васкес и президент банка Хуан Мануэль Густале.

Прокуратура вменяет фигурантам злоупотребление доверием, ненадлежащие действия в кризисной ситуации, покушение на мошенничество и нарушение обязанности вести коммерческие книги. По версии следствия, кредиты связанным структурам могли выдаваться при недостаточном обеспечении или без него.

Отдельно прокуроры отметили продажу 15 июня кредитного портфеля стоимостью 74,4 млн долларов компании Vinanzas SA, которую позднее связали с банком. По версии обвинения, сделка могла быть фиктивной: Vinanzas не имела собственных средств, а деньги возвращались через компании, получавшие займы от Ueno.

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Меры пресечения и отдельное дело против Пеньи

По данным издания, 5 ноября суд постановил взять под стражу шестерых должностных лиц банка, еще двум женщинам-директорам назначил домашний арест с электронными браслетами. В то же время в различных сообщениях отличается число людей, взятых под стражу.

6 ноября Сенат Парагвая отстранил президента Сантьяго Пенью от должности в рамках процедуры политического импичмента за ненадлежащее исполнение обязанностей. В тот же день прокуратура постановила задержать Пенью и бывшего главу центрального банка Карлоса Карвальо в отдельном производстве — деле №92/2026. Вице-президент Педро Альяна тем вечером принес присягу в качестве президента.

Никто из фигурантов не признан виновным, а дата судебного разбирательства еще не назначена. Центральный банк Парагвая 2 ноября начал процедуру урегулирования в отношении Ueno после того, как показатель платежеспособности банка опустился ниже половины установленного законом минимума. Обвинение не является приговором.

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