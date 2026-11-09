В Парагвае обыскали дом экс-президента Пеньи — The Hindu

В Парагвае полиция провела обыск в доме бывшего президента Сантьяго Пеньи в рамках расследования банковского кризиса и краха Ueno Bank. Бывший президент содержится под стражей на территории военного объекта после того, как Сенат 6 ноября отстранил его от должности. Пост президента занял вице-президент Педро Альяна.

Расследование краха банка

Как сообщает The Hindu, власти на прошлой неделе вмешались в работу Ueno Bank и изъяли его. Это популярный онлайн-банк, в котором счета имели почти половина из 6,5 миллиона жителей страны. В банке также хранилось более 800 миллионов долларов государственных средств.

Крах учреждения вызвал уличные протесты. Прокуратура заявляет, что Ueno Bank получал депозиты от государственных структур, одновременно выдавая сомнительные кредиты компаниям, связанным с руководителями Ueno.

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Обвинения против Пеньи

Следствие подозревает Пенью в использовании президентского влияния для направления миллионов государственных депозитов в Ueno Bank. Ему также вменяют сокрытие или преуменьшение финансовых проблем банка, несмотря на предупреждения о сомнительных займах и проблемах с платежеспособностью.

Пенья, пришедший к власти в 2023 году, до прошлого года владел акциями холдинговой компании Ueno Holding. В обвинительном документе указано, что в 2024 году он получил от Ueno Bank два кредита на общую сумму около 500 тысяч долларов для строительства дома недалеко от Асунсьона. Его ежемесячный ипотечный платеж составлял 38 тысяч долларов — в шесть раз больше месячной президентской зарплаты, говорится в документе.

Педро Альяна 8 ноября заявил, что правительство уже возместило средства 1,2 миллиона клиентов Ueno Bank, чьи деньги были заблокированы. Общая сумма выплат на тот момент достигла около 158 миллионов долларов, а компенсации должны были продолжиться на этой неделе.

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