В четверг в Париже более тысячи человек приняли участие в марше против социальных и налоговых мер для пенсионеров, предусмотренных бюджетами на 2027 год. Об этом сообщает France 24.

Участники марша

Марш был созван альянсом профсоюзов. К протесту также присоединились студенческие и школьные группы. Участники выступили против запланированных на 2027 год социальных и налоговых изменений, касающихся пенсионеров.

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Меры правительства

По данным издания, правительство хочет, чтобы пенсионеры обеспечили около 5,4 млрд евро. Одним из предложенных шагов является замораживание индексации пенсий свыше 1 260 евро. Правительство также планирует реформировать 10-процентную льготу по налогу на доходы.

Профсоюзные лидеры заявили, что эти средства не должны поступать из карманов пенсионеров. Их позиция касается как замораживания индексации, так и запланированных налоговых изменений.

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