В Париже начался суд над 41-летней Эмили Кёниг, которую обвиняют в пропаганде группировки «Исламское государство» в Сирии и поощрении других женщин присоединяться к ней. Во время первого заседания она попросила прощения у своих детей, матери и французской нации, сообщает France 24.

Заявление обвиняемой

Кёниг заявила суду, что ей стыдно за свои действия и за влияние, которое могла оказать джихадистская онлайн-пропаганда. Она также настаивала, что изменилась. Судебный процесс должен продлиться четыре дня. В случае признания виновной женщине грозит до 30 лет лишения свободы.

Эмили Кёниг родом из Лорьяна в Бретани. В 2012 году, через год после начала гражданской войны в Сирии, она оставила во Франции двоих детей и поехала в Сирию, чтобы выйти замуж за члена группировки «Исламское государство». Там она оставалась 10 лет.

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Пребывание в Сирии и репатриация

По данным обвинения, Кёниг была «настоящей иконой» экстремистской группировки и имела значительное влияние в интернете. Она снималась в пропагандистских видео «Исламского государства» и жила на территории так называемого халифата, провозглашенного группировкой в 2014 году на части Сирии и соседнего Ирака.

В конце 2017 года Кёниг задержали силы под руководством курдов, которые воевали против джихадистов. Франция репатриировала ее из лагеря содержания в 2022 году. Во Францию также вернулись трое ее детей, родившиеся в Сирии в 2015 и 2017 годах.

Адвокат Эммануэль Дауд заявил, что после возвращения во Францию его подзащитная стала образцовой заключенной и стремится к дерадикализации. Старший ребенок Кёниг, который уже достиг совершеннолетия, должен выступить в ее поддержку. В то же время власти французского региона, который сейчас заботится о троих младших детях, обвинили Кёниг в психологическом и физическом насилии над ними, в том числе в демонстрации жестоких сцен, таких как публичные обезглавливания.

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