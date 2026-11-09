9 ноября в Париже должны начаться слушания по делу трех французских полицейских, обвиняемых в избиении музыкального продюсера Мишеля Зеклера в 2020 году. Им вменяют умышленное насилие, совершенное группой лиц, а также подделку документов после инцидента. Полицейским грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает France 24.

Инцидент возле студии

Полицейские остановили Зеклера возле его парижской студии 21 ноября 2020 года. Они заявили, что он не носил маску, обязательную во время пандемии COVID-19, а также подозревали его в употреблении каннабиса.

По данным следствия, правоохранители завели продюсера ко входу в его офис и жестоко избили. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения студии. Следствие установило, что примерно за пять минут Зеклер получил около 30 ударов кулаками и дубинками по лицу и телу.

В медицинском заключении указаны черепно-лицевая травма, повреждения губы и кожи головы, а также полный разрыв сухожилия бицепса. Из-за травм продюсер не мог работать в течение 45 дней.

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Версии сторон

В рапорте о задержании полицейские утверждали, что Зеклер ударил их и пытался забрать дубинку. Однако видеозапись, которую французское медиа Loopsider опубликовало через несколько дней после события, противоречила этой версии.

Французская омбудсмен заявляла, что во время нападения полицейские использовали расистские оскорбления, ссылаясь на показания четырех очевидцев. Обвиняемые это отрицают, а заявления о расистских оскорблениях не были внесены в обвинительный акт. Зеклер также сообщил AFP, что полицейские употребляли в отношении него расистское оскорбительное слово.

France 24 отмечает, что дела о предполагаемом полицейском насилии во Франции редко доходят до уголовного суда, поскольку большинство из них рассматривают внутренние органы полиции.

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